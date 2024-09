Malattie mitocondriali | a Bologna una terapia sperimentale per la TK2d sta portando decine di bambini a riprendere funzioni importanti

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al Policlinico Sant'Orsola c'è un programma di cure sperimentali che sta dando speranza ai piccoli pazienti. E sebbene non sempre le terapie riescano a curare una malattia, possono contribuire a migliorare la qualità della vita o mitigare sintomi insopportabili. Così è stato per Timofi, neonato ucraino arrivato in Italia con un quadro patologico raro e molto difficile