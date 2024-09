Luna Rossa vola in finale di Louis Vuitton Cup | sfida a Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sarannoa disputare ladellaCup, in scena nel mare antistante Barcellona dal 26 settembre. L'imbarcazione italiana ha chiuso finalmente i conti con American Magic, aggiudicandosi l'ottava regata dellae mettendo fine alle serie per 5-3. Persarà la quintanel torneo riservato aglinti: il team vincitore affronterà poi, nella 37esima America's Cup, il defender, ovvero il Emirates New Zealand. L'imbarcazione italiana si è imposta in passato fra glinti in due occasioni, nel 2000 e nel 2021 (quando si chiamava Prada Cup), perdendo poi in entrambe le occasioni nella Coppa America contro New Zealand. Altre due volte inveceè stata fermata innellaCup, arrendendosi sia nel 2007 che nel 2013, al solito, al cospetto dei Kiwi, vera e propria «bestia nera» dei velisti italiani.