Lotteria di beneficenza 700 euro donati al parroco

(Di giovedì 19 settembre 2024) CODIGORO Nell’ambito della fiera di Santa Croce a Codigoro, il Lions Club codigorese, sempre sensibile alle esigenze di chi ha bisogno, in collaborazione con il Gelo Cafè e alcuni commercianti del luogo, ha organizzato unadiche ha permesso di ricavare 700. La somma è stata donata alla parrocchia di Pontemaodino guidata daldon Marco Polmonari che la destinerà al ripristino della caldaia della canonica, da tempo in avaria. I premi dellaerano stati messi a disposizione da un gruppo di commercianti del luogo e venduti nel corso della fiera presso il gazebo del Lions Club, dove alcuni soci del sodalizio si sono alternati per la vendita dei biglietti. Non solo solidarietà ma anche un simpatico gioco di individuazione del peso promosso unitamente allache è stato assegnato ex equo a due concorrenti.