Lost Frequencies | L' Italia è un posto speciale per me voi sì che sapete fare festa

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il dj e produttore belga, autore della hit mondiale Are You With Me, si è esibito in un secret concert all'evento inaugurale della Coccolino Wonder Wash Laundrette. Un'occasione per tornare in, luogo per cui non nasconde la propria passione: «Adoro l'architettura, il cibo, i miei fan. È ricca di cultura»