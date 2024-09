LIVE – Juventus-Napoli Conte in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il, dopo aver centrato tre vittorie consecutive in maniera abbastanza convincente, vuole proseguire su questa strada dando continuità ai risultati anche nel match contro lavalevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La compagine azzurra si trova un punto avanti in classifica rispetto alla squadra bianconera e ha tutta l’intenzione di aumentare questo margine di vantaggio. Il tecnico del club partenopeo Antonioalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di giovedì 19 settembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5in) SportFace.