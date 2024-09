LIVE – Conte in conferenza | Bisogna tutelare Kvaratskhelia in campo Le coppe? C’è un vantaggio…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le parole di Antoniodinanzi ai giornalisti in vista del big match contro la Juventus. Lastampa è iniziata alle ore 14. Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Napoli in programma sabato alle ore 18.00. Il match andrà in scena all’Allianz Stadium ed avrà un sapore molto particolare. Infatti, oltre all’attuale situazione in classifica, ci sarà anche il ritorno del tecnico salentino a Torino. Il club bianconero e l’attuale allenatore azzurro hanno condiviso grandi successi nel corso degli anni, prima da giocatore e successivamente da condottiero della prima squadra. Ora, però, è il momento di voltare pagina. Infatti, Antoniosiede sulla panchina del Napoli e vuole raggiungere risultati importanti. Il tecnico ha le idee molto chiare, motivo per il quale l’attuale secondo posto in classifica non è di certo un caso.