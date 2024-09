L’Italdavis sfiderà l’Argentina alle Final 8 di Malaga

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone della8 di Coppa Davis, in programma al 'Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpenà didal 19 al 24 novembre 2024. L'avversario dell'Italia campione in carica sarà, con possibile semie per gli azzurri contro una fra Usa e Australia. Dall'altra parte del tabellone, invece, le sfide Canada-Germania e Spagna-Olanda.