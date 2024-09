L’interesse verso l’idrogeno verde è in crescita

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è recentemente conclusa, a Piacenza, la terza edizione di Hydrogen Expo, uno degli eventi più importanti per il settore dell'idrogeno in Italia. Andrea Bricchi, Ceo di “Brian and Partners”, interviene per esprimere alcune sue riflessioni in merito al mondo delin generale e su questa