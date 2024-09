Libano il Nyt | La Bac che ha prodotto i cercapersone esplosi martedì è un’azienda fittizia in mano ai servizi segreti israeliani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)inaidi Tel Aviv. Tre ufficiali dell’intelligence israeliana informati dell’operazione hanno riferito al New York Times che la Bac Consulting, l’azienda ungherese produttrice deiin, era una societàisraeliana. I tre hanno dichiarato al giornale che sono state create almeno altre due società di comodo per nascondere che i produttori deifacevano capo aidi sicurezza. Secondo il loro racconto, ihanno iniziato a essere spediti innel 2022, ma la fornitura è aumentata quando il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato l’uso dei telefoni cellulari come pericoloso. Secondo il quotidiano, Nasrallah ha raccomandato per anni ai suoi uomini dianziché di telefoni per comunicare.