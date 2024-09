Lega Vannacci | Partito mio? Invenzione stampa di sinistra ma non escludo mai nulla

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – "Il nome non l’ho scelto io della associazione, a me va benissimo. Ilè un’altradelladi, ma io nonmai". Lo ha detto Roberto, eurodeputato eletto nelle fila della, a margine della festa di 'Noi con' in corso di svolgimento a Viterbo. "Un domani L'articolo: “di, ma nonmai” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.