L’eco-minimalismo è per tutti o quasi parola di Marta Valoti

(Di giovedì 19 settembre 2024) La content creator originaria di Grassobbio, nota sui social come “La ragazza eco”, condivide con noi consigli su come avvicinarsi a uno stile di vita più consapevole ed essenziale, in cui c’è spazio solo per le cose che ci aiutano a vivere (e stare) meglio