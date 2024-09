Laura Pausini nuova nomination ai Latin Grammy Awards

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 19 settembre 2024) MIAMI – Laura Pausini ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy Awards, giunti quest'anno alla 25° edizione, che si terrà al Kaseya Center di Miami il prossimo 14 novembre. La nomination arriva per la categoría Mejor Album Vocal Pop Tradicional, e le viene riconosciuta per la sua ultima produzione discográfica, ANIME PARALLELE, in versione