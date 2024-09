L' asse Milano-Novate-Brescia | la rete dei writers imbrattatori denunciati in 5

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal muro di uno stabile in via Imbonati a una "" di writing vandalico. Sono 5 i giovani, tra i 20 e i 30 anni, finiti sotto indagine in seguito alle indagini serrate del nucleo tutela decoro urbano della polizia locale di, in collaborazione coi colleghi diMilanese e