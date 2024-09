L' acqua arriva a Lugo sud ed est | Salire ai piani alti o evacuare

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Asi segnala che l'è in arrivo nelle seguenti zone:sud (Madonna delle Stuoie) eest (zona Viale Dante e Via Toscana).Si raccomanda di mettere in sicurezza persone, animali, cose e portarsi aiportando con sè cibo,, medicine, beni di prima necessità