‘La strambata’ di Vegliani | Luna Rossa poteva vincere 5-0 risultato bugiardo Ci saranno modifiche alla barca

(Di giovedì 19 settembre 2024) LA REAZIONE DIIl mio pensiero è che da un lato l’incidente di ieri abbia consolidato la cognizione del team di poter fare grandi cose. Non so se le tre sconfitte consecutive abbiano sfilacciato qualcosa nel team. Questo non lo so e non lo voglio neanche dire, però sicuramente quest’incidente ha ricompattato l’anima della squadra, come si vede anche dall’entusiasmo che hanno dimostrato i ragazzi dopo l’arrivo. A bordo Bruni dice: ‘È solo l’antipasto’. Questo dà la misura di questa vittoria, che potrebbe essere stata la più bella, significativa e indubbia della serie contro gli americani. VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE OGGI La partenza non è stata aggressiva, ma è stata studiata, per cui dopo due virateè passata in testa arrivando sempre all’incrocio con precedenza. Poi non c’è stata più discussione.