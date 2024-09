La prossima chiamata può nascondere una truffa anche se conosci bene la voce al telefono | come capirlo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le forze dell'ordine e i tribunali non sono attrezzati per frenare questo tipo di truffe. Èmolto difficile rintracciare i criminali e recuperare i soldi. Non è nemmeno chiaro se la responsabilità cadasulle aziende che rendono disponibili determinati strumenti.