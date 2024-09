La piena del Montone le fogne che non reggono l' urto della pioggia e le strade come fiumi | la nuova alluvione in città

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mentre si abbassa lentamente il livello idrometrico del fiumea Porta Schiavonia, una parte del quartiere San Benedetto è alluvionato. Sott'acqua sono finite in particolar modo via Isonzo ed una parte di via Pelacano, cosìallagamenti sono segnalati anche in un tratto di via Lughese