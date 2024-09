La morte di Schillaci in migliaia per l' ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Viavai continuo allo stadio di tifosi e famiglie per omaggiare Totò: l'eroe di Italia '90, ex attaccante di Juventus e Messina morto ieri. Il presidente del Palermo Dario Mirri: "E' stato la rappresentazione del riscatto per la nostra città". Sasà Salvaggio: "Mi aveva chiesto di