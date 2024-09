La foto della Ferrari cinese oscurata | uno scandalo mondiale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una” in Cina, nel corsoF4a Shanghai. La regiaha infatti applicato una patch pixellata sulla livrea rossa. Il motivo è semplice: la macchina è praticamente una copiaSF-24 guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma non appartiene alla scuderia del Cavallino rampante. Inoltre non ha nemmeno legami con partner commerciali vicini alla casa di Maranello. L'idea presa dal team Champ Motorsport è diventata poi virale sui social, costringendo la Formula 4ad attuare soluzioni particolari per evitare eventuali azioni legali. I guai erano nati a inizio stagione, durante il mese di aprile, nello stesso weekend in cui la F1 faceva tappa in Cina. Ad attirare gli occhi di tutti ci aveva pensato Wang Yi. Impossibile non notare la forte somiglianza tra la sua vettura e la monoposto impiegata dallanelF1.