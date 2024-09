La deputata Tassinari alla Camera | No a speculazione sulla sofferenza Dal governo massimo sostegno

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) "La situazione è stata seguita in maniera concreta dal, in maniera pressante, in maniera continua. Voglio anche ringraziare il nostro leader nazionale Antonio Tajani che questa mattina mi ha chiamato mettendosi assolutamente a disposizione del nostro territorio e ha garantito l'attenzione