La decisione del sindaco | studenti a casa anche venerdì Si torna in classe sabato

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Informativa dell'amministrazione comunale: "Visto il perdurare dell’allerta rossa, il Comune di Forlì ha deciso di sospendere per la giornata di, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Questo significa che non si svolgeranno le lezioni ma rientrerà in servizio il