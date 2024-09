La Cisl Scuola scrive al Ministero | fornire i dati sull’avvio dell’anno scolastico avviare il confronto sul CCNL Dare spiegazioni sul futuro della Carta del Docente

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 19 settembre 2024) Laha inviato una lettera al Ministro dell'istruzione chiedendo diun quadro preciso sull'andamento delle operazioni riguardanti il personale, in particolare fornendo un riepilogo dettagliato delle nomine effettuate, sia per il personaleche per il personale ATA e del personale educativo. L'articolo Laalilsulsuldel