La Cgil | Le scelte sbagliate compute dal governo sono sotto gli occhi di tutti

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) LaEmilia Romagna esprime "la massima vicinanza alle comunità colpite e ringraziamo i lavoratori che stanno operando con il massimo impegno per garantire la sicurezza e il sostegno alla popolazione colpita. In queste ore la priorità è mettere in sicurezza la popolazione e il territorio e