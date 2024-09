Kate torna al lavoro ma non è guarita E suo fratello James Middleton rivela cosa pensava davvero di William

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Finalmente, come lei stessa ha sperato per mesi, è arrivato il primo impegno ufficiale per la principessa di Galles, Catherine, consorte dell'erede al trono britannico. Dopo il recente video in cui ha annunciato il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro resa nota nel marzo scorso. Il