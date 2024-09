Juve altra emergenza per Motta | un titolarissimo in dubbio per il Napoli

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) I bianconeri hanno esordito positivamente in Champions League superando il Psv, ma ora devono ritrovare la marcia in campionato Una vittoria per scacciare via i primi mugugni. Thiagoha dovuto subito fare i conti con la pressione che c’è ad essere l’allenatore dellantus. L’ex tecnico del Bologna, infatti, osannato dopo le prime due Questo articoloper: uninper ilè stato pubblicato prima Sportnews.eu.