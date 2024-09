Io in verità Affari Tuoi la frase sussurrata da Stefania al marito | come lo annichilisce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Simone esono stati i protagonisti assoluti dell'ultima puntata diandata in onda ieri sera, mercoledì 18 ottobre. Una coppia che ha emozionato e non poco il pubblico a casa per una storia particolare: dal nulla, senza avere soldi, hanno messo su un'azienda che si occupa di bava di lumache con ottimi risultati. E adhanno entrambi accarezzato il sogno di incrementare i propri risparmi per reinvestirli nella propria azienda. Ma la partita e la sorte si sa sono beffarde. Simone, sardo e tifosissimo del Cagliari, per tutte le puntate da pacchista ha indossato la numero undici di Gigi Riva. E la sorte, a inizio partita, gli ha consegnato proprio il pacco 11. Ma inspiegabilmente ha deciso di cambiarlo per l'8. Un disastro: nel pacco numero 11 c'erano 300.000 euro. Superata a fatica la delusione è scattata la fase del "salviamo il salvabile".