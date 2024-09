Intercettato in auto con numerose dosi di eroina | arrestato nel ' ghetto'

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Trovato in possesso didi. E' quanto accaduto a un 50enne. L'uomo è statonella tarda mattinata di ieri (18 settembre) dai carabinieri della stazione di Villa Literno, mentre a bordo dell’vettura in uso stava percorrendo via Porchiera a Villa