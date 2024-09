Infortuni Safety Expo | Giubbotti air-bag per protezione cadute e realtà aumentata per formazione in sicurezza

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Transizione digitale, innovazione e nuovi orizzonti per la prevenzione: su queste direttrici– organizzato da Epc Periodici in collaborazione con le riviste Antincendio e Ambiente &sul Lavoro e con l'Istituto Informa – si conferma come momento nodale per comprendere verso quale direzione sia orientata lain Italia, attraverso