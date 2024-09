In calo le vendite di auto in Europa -36% le elettriche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Crollano lediinOccidentale. Le immatricolazioni nei Paesi Ue, Efta e Regno Unito in agosto sono state 755.717, il 16,5% in meno dello stesso mese del 2023. Da inizio anno sono state vendute complessivamente 8.661.401, con una crescita dell'1,7% sull'analogo periodo del 2023. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Pesa il fortedellepari nel mese di agosto al 36%, mentre considerando solo l'Unione Europea la flessione è del 43,9%. Sono in flessione ledella maggior parte delle casemobilistiche. Stellantis ha immatricolato nel mese di agosto 103.612, il 28,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è indal 16,1 al 13,7%. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.491.967, con un ribasso del 3,3% sull'analogo periodo del 2023.