Imprese culturali crescono valore aggiunto e occupazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cultura e bellezza in Italia sono tratti identitari radicati nella società e nell’economia. Da qui il titolo del rapporto Io sono cultura, e grazie alla loro forte relazione con la manifattura hanno dato vita ad una delle più forti identità produttive del mondo, il made in Italy. Oggi le industriee creative sono tra i settori più strategici per facilitare la ripresa economica e sociale italiana.