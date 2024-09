Il Savio ha retto il sindaco | La fase acuta è alle spalle stavolta la collina si è salvata dalle frane

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilillustra la situazione attuale: "Siamo ancora inrta rossa ma non è collegata al meteo, non sono infatti più previste precipitazioni intense. Come sapete la piena delha raggiunto il livello 2 e lì si è fermata. Possiamo dire che dal punto di vista idraulico siamo in discesa