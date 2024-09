Il prezzo del gas crolla a 33 euro ad Amsterdam -6%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildel gas è precipitato. Il contratto Ttf che fa da riferimento per il metanopeo ha chiuso la seduta ad Amserdam in ribasso del 6,1% a 33al megawattora, dopo essere scivolato di oltre il 9% nel corso della giornata. A far cadere la quotazione è stata la notizia di un accordo fra la Russia e l'Azerbaijian per fornire gas all'pa. In realtà le discussioni sono in corso, secondo Bloomberg.