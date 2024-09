Il presidente della Repubblica Mattarella | Vicinanza in questo momento di difficoltà

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Ho appena parlato con ilfacente funzioni dell'Emilia-Romagna Irene Priolo per chiedere notizie ed esprimereindi, chiedendole di ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per aiutare chi si trova in condizioni difficili". Lo afferma il