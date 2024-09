Il Premio Ubu Saverio La Ruina in scena a Bari

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il prossimo appuntamento de Il peso della farfalla è in Vallisa, giovedì 26 e venerdì 27 settembre, ore 21, con lo spettacolo Via del Popolo diLaprodotto daVerticale, e vincitore delUbu 2023 come miglior testo italiano.Uno spettacolo poetico, intimo come lo sono