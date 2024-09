I vertici della Lega Pro in visita al Team Altamura | completato il tour delle neopromosse

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il presidentePro, Matteo Marani, e il segretario generale, Paolucci, hannole visite istituzionali alle societànel campionato di Serie C NOW 2024-25. Marani e Paolucci hanno incontrato i dirigenti del. In rappresentanza del club pugliese il Presidente, Filippo Direnzo, e il Vicepresidente, Franco Ninivaggi, che hanno illustrato aiSerie C i progetti societari, confrontandosi reciprocamente sugli argomenti più rilevanti d’interesse comune, dallo sviluppo dei giovani calciatori alla crescita del prodotto Serie C NOW. Si è trattato, dunque, di un’occasione per sottolineare l’importanzacapillarità del campionato di Serie C NOW che, estendendosi in sessanta città e diciannove regioni d’Italia, affonda le proprie radici su tutto il territorio nazionale, raccontando storie ed emozioni.