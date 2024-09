I mondiali di ciclismo dal 21 al 29 settembre 2024 su Eurosport e Discovery+

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal 21 al 29, Zurigo ospita la 97ª edizione dei Campionatidisulle strade svizzere, che metteranno in palio 11 titoli iridati fra categorie Elite, Under-23 e Juniores. A ruota degli Europei in Limburgo sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, anche idi Zurigo saranno trasmessi in diretta integrale L'articolo Ididal 21 al 29suproviene da Sport in TV.