I Giorni dell’Appia | visite guidate e incontri a Terracina

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Da poco tempo la Via Appia Regina Viarum, è diventata un sito patrimonio dell’Unesco, in occasione di questo riconoscimento si terranno una serie di iniziative per celebrarne l’importanza organizzate dalla Provincia di Latina che prenderanno il nome de “I”.Tra le varie città