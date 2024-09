I fan di The Office reagiscono al trailer del reboot australiano

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 19 settembre 2024) I giorni di Michael Scott alla Dunder Mifflin Paper Company sono ormai un ricordo, ma il mondo di Thecontinua a crescere con nuovi spin-off. Il prossimo capitolo del franchise si sposta in Australia, con una nuova serie ambientata in un’azienda di packaging, che segue le dinamiche di un ufficio non molto diverso da