Huawei presenta i nuovi Watch GT5 e GT5 pro | nuove funzionalità per gli sportivi e sensori per la salute migliorati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)hato oggi con lo slogan “Fashion Edge” iGT5, la quinta generazione dei suoi smartche fondono design e stile da cronografo allesmart richieste da chi pratica attività sportiva, senza dimenticare le funzioni pensate per tenere sott’occhio laGT5 Pro Il nuovoGT5 Pro arriverà in due formati, 46 e 42mm, pensati per soddisfare uno il pubblico maschile, l’altro quello femminile, ciascuno con un proprio stile.