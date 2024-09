Ha un’altra faccia Trasformazione choc dell’amata vip alla presentazione di Tale e Quale è irriconoscibile

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)Show, il programma di Rai 1 prodotto dDirezione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, prenderà il via venerdì 20 settembre in prima serata su Rai 1. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti. Otto puntate all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni, per uno show entrato di diritto nella storia della televisione italiana, gratificato inoltre da un’importante partecipazione dei social, che anche quest’anno potranno interagire con il programma e contribuireclassifica finale di ciascuna puntata. L’attenzione è tutta rivolta al nuovo cast, che comprende Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.