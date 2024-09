Grande Fratello 2024-2025 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 19 settembre

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024): le, 19Stasera, lunedì 19, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del. Si tratta della 18esima edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In tutto 22 concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Stasera continueremo a conoscere i concorrenti di questa nuova edizione, che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire.