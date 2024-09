GO!2025 farà tappa alla Frankfurter Buchmesse

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) GO! 2025, la prima Capitale europea della Cultura senza confini - in un'area che spazia fra le città di Gorizia e Nova Gorica, ma che si irradierà idealmente in tutto il Friuli Venezia Giulia e lungo la fascia confinaria slovena -nel suo percorso di