Gli sfollati di Budrio esasperati | Dal 2019 abbiamo perso tutto tre volte | VIDEO

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY “È la terza volta in 5 anni che la mia casa va sott’acqua e devo buttare”. Quasi non riesce a esprime a parole il suo sgomento Marco Soverini, residente in via Budella a Vedrana di. Per lui e la sia famiglia quello