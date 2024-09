Gli italiani sono serviti altre 85 milioni di dosi anticovid E meno male che questo regime aveva promesso di andarci cauto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un grande acquisto per la leggendaria commissione Covid: Conte, il premier di laboratorio, si unisce in extremis, per coprirsi meglio. Ai tempi del potere pensava che la gente si sarebbe ribellata per le angherie inflitte: “invece sopportavano tutto”. Di conseguenza hanno continuato, inasprendo fino