Gli allagamenti nella notte nel quartiere San Benedetto

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Glidelle strade hanno interessatoanche in via Valposina, via Domokos, via Bainsizza via Edolo e via Gorizia-Via Lughese in corrispondenza del sottopasso. Via Isonzo e via Pelacano sono allagate e non percorribili.