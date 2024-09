Gli ALHENA escono in 20 settembre con ARANCIONE EASYJET

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) Da venerdì 202024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo degli. Glipresentano il singolo “” Da venerdì 202024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo degli. Cosa rappresenta “”? “” è un brano che racconta di un incontro del tutto casuale tra due persone che vivono la sensazione di una profonda connessione emotiva, pur non sapendo assolutamente nulla l’una dell’altra. È in una cornice di totale inconsapevolezza che si ritrae un’unica, grande certezza. Cioè due cuori che battono forte quando le mani di entrambi si stringono nella spontaneità di un istante.