Giuliano UGL applaude Schillacci sulla sicurezza degli operatori Ma chiede di tenere alta l' attenzione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Glisanitari sono stanchi delle ripetute aggressioni negli ospedali. E applaudono il lavoro del governo sul tema. A parlare è ora Gianluca, segretario nazionale della UGL Salute: “La battaglia per lava avanti e ci trova in prima fila per la loro. Oggi, presso il Ministero della Salute alla presenza del Ministro Orazio Schillaci, si è svolto un incontro, a cui abbiamo preso parte, sulle azioni di contrasto alle aggressioni e agli atti di violenza sul personale sanitario che ormai, quotidianamente, riempiono le pagine di cronaca. Alla conferma della volontà di procedere con l'arresto in flagranza, anche differito, si aggiunge l'installazione di impianti di videosorveglianza nei pronto soccorso su scala nazionale. È un ulteriore passo avanti che ci trova assolutamente concordi e che troverà attuazione nelle prossime settimane”.