‘Giorgetti esclude di tassare gli extraprofitti’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 19 settembre 2024)digli extraprofitti delle banche’ ‘Giusto che gli istituti diano un contributo ma non calato dall’alto’ Io sono contrarissimo a qualsiasi tipo di rimpasto. Non è servito per la sostituzione di Sangiuliano che si è dimesso per dimostrare la propria correttezza e non perché qualcuno glielo ha chiesto. Così accadrà per la soluzione delle competenze di Fitto” e “mi auguro che non ci siano decisioni giudiziarie negative per il ministro Santanché, si vedrà. Ma il rimpasto non serve, non c’è un problema politico nella maggioranza”. Lo ha detto Antonio Tajani su Radio1, suggerendo che si potrà procedere a sostituzioni individuali, ma “non anticipiamo cose che nessuno ha detto che si debbano fare”. “Il ministro Giorgetti ha escluso” l’ipotesi digli extraprofitti delle banche “e non ne ha mai parlato – ha spiegato poi Tajani -.