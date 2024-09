Giochi Mediterraneo | 66 milioni per stadio e palasport firmata la convenzione

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di giovedì 19 settembre 2024) FRANCAVILLA FONTANA – Restyling in vista sia per loche per il palazzetto dello sport di Francavilla Fontana, in vista deidelin programma nel 2026 a Taranto. Il commissario straordinario dei, Massimo Ferrarese, e il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo