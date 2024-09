Gimbe per trasparenza su liste attesa solo 6 Regioni promosse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono soltanto 6 leche svettano per lae completezza delle informazioni sui tempi diper le prestazioni sanitarie ambulatoriali e il Sud si rivela in difficoltà : la Puglia è l'unica Regione "promossa" nel Mezzogiorno. È il risultato di un'analisi della Fondazione, presentata a Bari in occasione del Forum Mediterraneo Sanità , sulla completezza edelle informazioni presenti nei siti web die Province autonome e sulla semplicità e accessibilità delle modalità di prenotazioni nei siti Cup regionali. Si tratta di una prima istantanea, indel monitoraggio ufficiale del ministero della Salute, relativa al monitoraggio ex-ante dei tempi di, che rileva in un determinato periodo la differenza in giorni tra data di prenotazione e data assegnata per l'erogazione della prestazione".